Во Владивостоке 2 иностранцев заподозрили в избиении в подсобке 3 подростков
Во Владивостоке двое иностранных граждан заманили троих 14-летних подростков в подсобное помещение магазина. Они представились охранниками и обвинили ребят в краже, предложив проверить записи с камер видеонаблюдения.
По информации РИА Новости, инцидент произошел в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. К подросткам подошел человек, который сказал, что у него есть подозрения по поводу кражи. Под предлогом проверки он уговорил несовершеннолетних пройти в подсобку магазина.
Как только подростки вошли в помещение, двое мужчин напали на них и нанесли телесные повреждения. Сейчас полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. После завершения расследования правоохранители примут соответствующие меры.
