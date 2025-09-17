Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала
В США женщина накачала друга своих детей наркотиками и изнасиловала. Об этом сообщает Tri-City Record.
36-летнюю Кристал Лопес из города Фармингтон штата Нью-Мексико арестовали еще в марте. По версии следствия, она не раз совращала 13-летнего мальчика. Пострадавший рассказал, что часто приходил в ее дом, чтобы пообщаться с друзьями.
С декабря 2024 по январь 2025 года женщина давала мальчику легкие наркотики и занималась с ним сексом в своей кровати. В телефоне подростка нашли снимки американки в обнаженном виде.
После задержания она заявила, что школьник применял к ней насилие, но позже созналась в интимной связи с ним. Прокуратура ожидает, что Лопес пойдет на сделку со следствием и признает вину в обмен на смягчение статьи. Следующее заседание состоится 22 декабря.
