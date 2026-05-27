Девятилетний мальчик играл и упал в канализацию
В поселке Товарковский Тульской области девятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк во время игры с друзьями. Об этом сообщает ТСН24.
Дети находились на заброшенном футбольном поле и забежали в кусты, где под досками и шифером скрывался колодец без крышки. Мальчик упал в воду и не мог выбраться самостоятельно.
На его крики прибежали прохожие — девятиклассник, учительница и мать ребенка — и вытащили пострадавшего. Врачи диагностировали ушибы и ссадины.
Мать уже подала заявку о неисправном люке на портале «Решаем вместе». Рядом находится еще один открытый колодец, неподалеку располагаются школа и Дом культуры. Ответственных за люки пока не установили.
