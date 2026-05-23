Россиянка упала с моста в Южной Осетии, прокуратура начала проверку

23 мая 2026, 13:19

Южноосетинская прокуратура проверит подвесной мост после падения россиянки

Прокуратура Южной Осетии инициировала доследственную проверку по факту падения жительницы Подмосковья в горную реку. Инцидент произошел 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, где женщина находилась в составе съемочной группы, пишет РИА Новости.





По данным надзорного ведомства, россиянка приезжала в республику для участия в показе фильма о местных жителях. Трагедия случилась поздним вечером, после чего сразу же начали поисковые работы. Из-за наступления темноты в пятницу их пришлось приостановить, утром в субботу спасатели возобновили операцию.



В субботу прокуратура приступила к оценке уровня безопасности на туристической базе, где располагается подвесной мост. На официальном сайте ведомства уточнили, что дадут правовую оценку действиям лиц, находившихся на месте происшествия, а также проверят соблюдение требований безопасности при эксплуатации конструкций и организации услуг отдыха.



В поисковой операции, которая продолжается, задействовали около 200 человек — сотрудников МЧС, минобороны и МВД республики. К поискам подключилась и грузинская сторона. Спасатели обследуют почти 70 километров русла реки — от места трагедии до приграничного микрорайона ЦАРЗ.



Ситуацию осложняет повышенный уровень воды в реках из-за сезонного таяния снегов. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял ход поисков под личный контроль. Село Згубир, где произошло ЧП, находится в горном ущелье Белых Туальцев, в четырех километрах от Транскавказской магистрали. Новой информации о результатах поисков на текущий момент не поступало.



