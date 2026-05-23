В Дагестане ребёнок случайно упал в реку Шар-шар и погиб

Фото: канал в MAX «Прокуратура Республики Дагестан»/@id562040805_gos

В Дагестане ребёнок утонул в реке Шар-шар. Об этом сообщили поздним вечером 22 мая в канале «Прокуратура Республики Дагестан» на платформе MAX.



Трагедия произошла вчера в селе Карабудахкентского района. Прокуратура начала проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Предварительно, он случайно упал в реку и погиб.

На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки относительно случившегося. Отмечается, что правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Тверской области малышка выпала с балкона третьего этажа. Матери в этот момент не было дома — она оставила спящую девочку в комнате одну, отлучившись в магазин. Пострадавшую госпитализировали.

Мария Моисеева

