В Дагестане ребёнок случайно упал в реку Шар-шар и погиб
В Дагестане ребёнок утонул в реке Шар-шар. Об этом сообщили поздним вечером 22 мая в канале «Прокуратура Республики Дагестан» на платформе MAX.
Трагедия произошла вчера в селе Карабудахкентского района. Прокуратура начала проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Предварительно, он случайно упал в реку и погиб.
На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки относительно случившегося. Отмечается, что правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тверской области малышка выпала с балкона третьего этажа. Матери в этот момент не было дома — она оставила спящую девочку в комнате одну, отлучившись в магазин. Пострадавшую госпитализировали.
