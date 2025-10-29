Девятилетний мальчик нанес матери смертельное ранение после ссоры из-за игр на улице
Ссора между девятилетним мальчиком и его матерью обернулась трагедией — ребенок зарезал женщину ножом. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел в доме семьи в Бразилии. По информации полиции, 37-летняя женщина сделала своему сыну замечание из-за того, что он играл на улице. После чего мальчик отправился на кухню, взял нож и спрятал его под длинным рукавом своей футболки. Когда мать вместе со старшим братом стояла у двери, несовершеннолетний подошел и ударил женщину ножом в живот.
По словам очевидцев, мать детей, истекая кровью, успела произнести свои последние слова.
«Иди сюда и обними меня в последний раз, потому что я не выживу», — сказала пострадавшая.
Женщину отправили в больницу, но спасти ее не удалось. После инцидента ребенок остался на месте происшествия. Поскольку ему еще не исполнилось 12 лет, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Родственники погибшей сообщили, что нападавший пока не до конца понимает, что произошло.