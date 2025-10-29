Российская школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне
13-летняя жительница Петербурга подала заявление в полицию. Она обвинила в изнасиловании своего 15-летнего знакомого. Об этом сообщает «Фонтанка».
Чрезвычайное происшествие случилось 27 октября. Следствие установило, что события развивались в сауне, которая находится в Невском районе города. В ночь на 29 октября девочка самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Она позвонила в дежурную часть и рассказала о случившемся.
Сейчас полиция проверяет эту информацию и устанавливает все обстоятельства инцидента. После того как оперативники и следователи соберут необходимые материалы, они примут процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет.
