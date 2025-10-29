Российская школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне

29 октября 2025, 17:00

В Петербурге девочка заявила в полицию об изнасиловании в сауне Невского района

Фото: Istock/releon8211

13-летняя жительница Петербурга подала заявление в полицию. Она обвинила в изнасиловании своего 15-летнего знакомого. Об этом сообщает «Фонтанка».