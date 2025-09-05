Девятилетний мальчик разозлил подростка-няню и умер с ножом в животе
В Новой Зеландии подросток-няня получил пожизненный срок за убийство ребенка. Об этом сообщает The Mirror.
15-летний Даниэль Кэмерон расправился с девятилетним Хантером Макинтошем, оставив ему три ножевых ранения в грудной клетке и туловище. Также на шее мальчика были следы удушения. Родители нашли его без признаков жизни поздним вечером 30 октября 2024 года.
Кэмерон покинул дом раньше времени, после чего отправил друзьям сообщения, в которых спросил, как бы они отнеслись к убийству. В марте этого года он сознался в содеянном. Судья отметила, что подросток совершил тяжкое преступление, злоупотребив доверием ребенка. Также, по ее словам, он имел склонность к вспышкам гнева и легкие проявления аутизма. Однако мотивы остаются неясными.
Мать Хантера рассказала в суде о глубокой боли и чувстве вины за выбор няни. Его тетя заявила, что убийство разрушило ее мир. Кэмерона приговорили к пожизненному заключению с возможностью освобождения через 11 лет.
