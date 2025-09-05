Девятилетний мальчик разозлил подростка-няню и умер с ножом в животе

05 сентября 2025, 10:54

Mirror: подросток-няня получил пожизненное за убийство ребенка в Новой Зеландии

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Новой Зеландии подросток-няня получил пожизненный срок за убийство ребенка. Об этом сообщает The Mirror.