Тело убитой женщины нашли в чемодане на популярном у туристов курорте

05 сентября 2025, 08:55

Второй чемодан с останками женщины нашли недалеко от Паттайи в Таиланде

Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде недалеко от Паттайи нашли второй чемодан с женскими останками. Об этом сообщает The Thaiger.