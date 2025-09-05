Достижения.рф

Тело убитой женщины нашли в чемодане на популярном у туристов курорте

Второй чемодан с останками женщины нашли недалеко от Паттайи в Таиланде
Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде недалеко от Паттайи нашли второй чемодан с женскими останками. Об этом сообщает The Thaiger.



Страшную находку сделали в водохранилище Банг Пхра в провинции Чонбури. Чемодан кто-то опутал цепями с навесными замками. Правоохранители вскрыли его, обнаружив внутри тело женщины, предположительно 30-ти лет, без видимых повреждений.

Кроме того, там же лежали девять дисков для гантелей, которые, по версии следствия, положили в чемодан, чтобы не дать ему всплыть. Специалисты выяснили, что смерть несчастной наступила около пяти дней назад.

Полиция отмечает сходство этого случая с другим нераскрытым преступлением. Тогда жертву также нашли в чемодане в 14 километрах от того же водоема. Несмотря на то, что зону поиска расширили, охватив близлежащие районы, убийцу пока не вычислили.

Лидия Пономарева

