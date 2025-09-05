В Кении крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах у матери
В Кении крокодил растерзал 13-летнего школьника на глазах у матери. Об этом пишет издание Mwakilishi.
Трагедия произошла в тот момент, когда мальчик по имени Мутуку набирал воду из реки. Останки ребенка так и не смогли найти. Сотрудники природоохранной службы поставили на месте происшествия металлическую ловушку, но их работе помешал бегемот.
Известно, что жители деревни, в которой проживал погибший подросток, страдали из-за засухи. Им приходилось ходить за водой к реке.
Отмечается, что за два года в округе Макуэни произошли 24 нападения крокодилов, почти половина из которых заканчивались смертью. Чаще всего их жертвами становились дети. Чтобы защитить людей от рептилий, вдоль водоемов ставят ловушки и выходят на дежурство патрули.
Ранее сообщалось, что в Индии самка крокодила приползла в деревню из канавы и напала на двух человек.
Читайте также: