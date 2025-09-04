В Бразилии умер вратарь после удара мячом в грудь — видео
В Бразилии во время матча по мини-футболу голкипер Аугусту-Корреа отбил мяч грудью, в результате чего скончался. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Трагедия произошла в муниципалитете Аугусту-Корреа. Вратарь отбил мяч грудью во время пенальти, после чего встал чтобы отпраздновать это с командой. Через несколько секунд игрок рухнул на пол.
Футболиста сразу госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Сейчас устанавливается точная причина смерти голкипера.
