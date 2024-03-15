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Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру при обстреле ВСУ

Третьеклассник закрыл собой сестру-младенца от обстрела ВСУ под Белгородом
15 марта 2024, 21:39
Фото: istock / Marija Stepanovic

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Белгороде Девятилетний мальчик спас жизнь девятимесячной сестры, закрыв ее собой от обстрела ВСУ. Историю юного героя рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
14 марта, украинские военные начали обстреливать село Беловское Белгородской области. В результате трое человек пострадали, в том числе двое детей их ​доставили в больницу.

«Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», – написал глава региона.

Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, ими активно занимаются врачи.

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В Дагестане два человека погибли из-за взрыва газовоздушной смеси в канализации
15 марта 2024, 22:18

Фото: istock / dzika_mrowka

Два человека погибли от взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану, пишет ТАСС.
По предварительной информации следствия, два сотрудника УЖКХ приехали для выполнения технических работ к жилому дому, который расположен в поселке Юбилейный в Хасавюрте

«В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», — сказано в сообщении.
По данным Телеграм-канал SHOT, один из мужчин бросил окурок в канализацию. На место инцидента выехали следователи и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Безглазого мертвеца по грудь в сугробе обнаружили под Москвой
15 марта 2024, 20:55

Фото: istock / Konoplytska

Под Москвой водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанный в снег труп. Как сообщает источник РЕН ТВ, тело мужчины нашли в сугробе около трассы в Талдоме вечером 13 марта.
«43-летний водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», – сообщил собеседник агентства.
Водитель обратил внимание, что у тела сложены руки и прижаты к груди. Мужчина не стал приближаться к страшной находке и сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские прибыли на место ЧП, но в темное время суток найти тело не удалось. Следующий утром был найден в 600 метрах от дороги.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

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При обстреле Белгорода ВСУ пострадали мирные жители
Гладков: 4 жителя Белгорода пострадали после удара по городу
15 марта 2024, 20:17

Фото: istock / maxim4e4ek

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО», — отметил Гладков.
Как сообщает глава региона, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Еще двое раненных с осколочными ранениями ног были доставлены в больницу №2 Белгорода. У четвертого мужчины — незначительные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте.

По информации Минобороны, система ПВО сбила 5 снарядов системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#обстрел
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«Должна уничтожить врагов»: Пенсионерка запустила фейерверк на избирательном участке
На участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк
15 марта 2024, 19:52

Фото: istock / Tero Vesalainen

На одном из избирательных участков Челябинска задержали 80-летнюю пенсионерку, которая запустила фейерверк. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. По данным издания, у женщины с собой был целый блок фейерверков.
Инцидент произошел на участке № 769, который находится в здании одного из филиалов РАНХиГС в Тракторозаводском районе.

На допросе пенсионерка заявила, что ей позвонили незнакомцы и убедили, что ей необходимо «уничтожить врагов». Из-за ЧП работа избирательного участка была временно приостановлена.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фейерверк
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#пенсионерка
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#женщины
#инцидент
#ранхигс
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Отец начал мстить за погибшего сына у здания суда — расстрелял осужденного и его адвоката
В Дагестане отец сбитого ребенка расстрелял виновника аварии и его адвоката
15 марта 2024, 17:23

Фото: istock / Savusia Konstantin

В Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В 2023 году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла у здания Ногайского районного суда. Суд приговорил водителя к 1,5 годам ограничения свободы за произошедшее. После вынесения приговора, отец ребенка, недовольный решением суда, сделал несколько выстрелов в подсудимого и его адвоката. Оба скончались от травм, несовместимых с жизнью. Еще один мужчина получил ранение бедра — его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший был задержан, он предоставил показания правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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#мужчина
#ограничения
#ранение
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В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
15 марта 2024, 16:18

Фото: iStock/Donte Tatum

В Санкт-Петербурге в школу № 358, где расположен один из избирательных участков, бросили коктейль Молотова. Полицейские оперативно задержали молодую женщину, пишет Telegram-канал Mash.
Девушка совершила бросок коктейлем Молотова и успела зафиксировать его на видео с помощью камеры своего мобильного телефона. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, есть предположение, что исполнительница может быть в сговоре с украинскими спецслужбами. Сейчас нарушительница порядка задержана.

Ранее сообщалось, что в Москве уже другая женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. После содеянного преступница также начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта. Женщину смогли задержать, а пожар ликвидировать.

Еще об одном инциденте на выборах в столице в первый день голосования стало известно ранее. Он произошёл на участке в районе Алтфьево. Там избирательница решила выразить свою гражданскую позицию таким образом: после отправки бюллетеня в избирательную урну, она залила ее зеленкой из бутылки.

В пятницу, 15 марта в подмосковном Лыткарино на избирательном участке № 1426 мужчина получил бюллетень, опустил его в стационарный ящик для голосования, а в прорезь ящика налил синюю краску. Нарушитель задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ.

Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК, пишет ТАСС.

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
#выборы
#россия
#россияне
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В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
15 марта 2024, 16:12

Фото: istock / Akintevs

В Подмосковье мужчина залил в ящик для голосования краску. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует Мособлизбирком.
15 марта в 13:00 на избирательном участке №1426 Белинский Е.И. получил бюллетень, опустил его в ящик, после чего начал выливать в прорезь синюю краску. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов г.о. Лыткарино.

Как утверждает Белинский, ему позвонили незнакомцы и заявили, что на его имя оформлены банковские кредиты. Чтобы списать долги, необходимо залить краску в прорезь ящика для голосования на избирательном участке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По факту инцидента избирательная комиссия составила акт. На основании решения УИК №1426 стационарный ящик, в который залили краску, опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервный ящик для голосования.

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#подмосковье
#мособлизбирком
#уголовное голосование
#лыткарино
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Появились подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ
Baza: Промес попал в ДТП в ОАЭ 15 января и возвращался в Москву после аварии
15 марта 2024, 15:50

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Футболит московского «Спартака» Квинси Промес попал в аварию в ОАЭ еще 15 января. Детали ДТП появились в распоряжении Телеграм-канала Baza.
По данным источника, Промес врезался в автобус и ухал с места аварии, а через неделю беспрепятственно покинул страну. Футболист вылетал в Арабские Эмираты, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он вернулся в Москву 17 января. Его спокойно выпустили из ОАЭ из-за того, что полиция страны не была в курсе, что он виновник ДТП.

Узнать, кто виновен в аварии, правоохранители ОАЭ смогли, когда «Спартак» был на сборах. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. Ранее он находился под домашним арестом.

Напомним, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу 9 лет тюрьмы. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Помимо этого, у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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#суд
#полиция
#дтп
#автобус
#розыск
#аварии
#спартак
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Женщина подожгла будку для голосования в Москве
Задержана москвичка, поджёгшая урну для бюллетеней на участке в Марьино
15 марта 2024, 15:29

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Жительница Москвы подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.

Нарушительницу задержали, пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, женщина сделала это по указке телефонных мошенников с Украины.

Теперь москвичке грозит от 3 до 5 лет по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, либо до 10 лет по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#телефон
#пожар
#женщина
#инцидент
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