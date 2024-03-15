Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру при обстреле ВСУ

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В Белгороде Девятилетний мальчик спас жизнь девятимесячной сестры, закрыв ее собой от обстрела ВСУ. Историю юного героя рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
14 марта, украинские военные начали обстреливать село Беловское Белгородской области. В результате трое человек пострадали, в том числе двое детей их доставили в больницу.
Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, ими активно занимаются врачи.
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«Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», – написал глава региона.
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Алина Юрчак