Аферисты придумали схему обмана и кражи средств на основе благотворительности

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Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленники создают копии официальных ресурсов благотворительных организаций, заменяя реквизиты для перевода денег. В результате пожертвования попадают на счета аферистов.
В МВД рекомендуют перед переводом средств уточнять реквизиты по телефону организации или лично посетить учреждение, чтобы убедиться в его существовании.
Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств.
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В МВД рекомендуют перед переводом средств уточнять реквизиты по телефону организации или лично посетить учреждение, чтобы убедиться в его существовании.
Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств.
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Мария Моисеева