«Не буду делить ребенка»: бывшая супруга Джигарханяна Виталина втайне стала мамой, но теперь рассекретила дочь

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)
Известная экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Она держала в тайне факт скорого рождения ребенка до последнего. В 46 лет пианистка впервые стала мамой. Теперь же она дала комментарий по состоянию малышки и даже показала карды с ней в интервью. Фотографии выложили в Telegram-канале «Дни.ру — шоу-бизнес».
Цымбалюк-Романовская объяснила, что «за год исполнила две свои давние мечты»: переехала в новую квартиру, где все обустроено по ее вкусу, а также родила дочь.
Малышка появилась на свет 25 марта в клинике имени Снегирева с весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. Виталина призналась «Дни.ру», что скрывала беременность ради спокойствия, доверяя лишь врачам и близким друзьям. Не хотела делать из скорого рождения дочки шоу.
Напомним, что брак с Джигарханяном у Виталины был бурным: они познакомились, когда ей было всего 16 лет. К 21 году пианистки у них начались отношения, однако разница в возрасте была большая — Джигарханяну к тому моменту исполнилось 64 года. Пара расписалась в 2016-м году, однако вскоре Армен Борисович обвинил жену в воровстве и уже в 2017 подал на развод.
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Малышка появилась на свет 25 марта в клинике имени Снегирева с весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. Виталина призналась «Дни.ру», что скрывала беременность ради спокойствия, доверяя лишь врачам и близким друзьям. Не хотела делать из скорого рождения дочки шоу.
«Я очень благодарна (всем, кто знал про беременность) за то, что эта информация никуда не попала, и пресса меня не атаковала», — поделилась пианистка.Имя отца девочки остаётся загадкой. Радостная мама намекнула, что будет растить её одна.
Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)
«Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка», — добавила Виталина.Цымбалюк-Романовская не собирается менять привычный ритм жизни. Она продолжит уроки музыки и концерты, совмещая карьеру с заботой о дочке.
Напомним, что брак с Джигарханяном у Виталины был бурным: они познакомились, когда ей было всего 16 лет. К 21 году пианистки у них начались отношения, однако разница в возрасте была большая — Джигарханяну к тому моменту исполнилось 64 года. Пара расписалась в 2016-м году, однако вскоре Армен Борисович обвинил жену в воровстве и уже в 2017 подал на развод.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева