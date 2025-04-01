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SpaceX отправила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)

SpaceX отправила корабль Crew Dragon с туристами на орбиту, где они пролетят над обоими полюсами Земли, сообщила компания SpaceX.
Миссия Fram2 поднимет частных астронавтов на высоту 450 километров, чтобы показать им самые далёкие уголки планеты. Это их первое путешествие в космос.

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)

В команде — мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван, который оплатил полёт, а также норвежский режиссёр Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая немка-космонавт Рабеа Рогге.

Они впервые увидят Землю с орбиты, изучая её с необычной перспективы. Запуск стал новым шагом в развитии космического туризма.

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Аферисты придумали схему обмана и кражи средств на основе благотворительности
В МВД предупредили о схеме обмана аферистов через «помощь детским домам и хосписам»
01 апреля 2025, 05:17

Фото: iStock/anyaberkut

Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленники создают копии официальных ресурсов благотворительных организаций, заменяя реквизиты для перевода денег. В результате пожертвования попадают на счета аферистов.

В МВД рекомендуют перед переводом средств уточнять реквизиты по телефону организации или лично посетить учреждение, чтобы убедиться в его существовании.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств.

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#деньги
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В РФ захотели ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне
Минюст предложил ввести уголовную ответственность за готовку еды на Вечном огне
01 апреля 2025, 03:26

Фото: iStock/alekc79

Министерство юстиции РФ предложило ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Поправки в статью 243.4 Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет.

Законопроект направлен на устранение правовых пробелов и уже согласован с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Под действие новых норм попадают повреждения стел, обелисков, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО.

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#рф
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В России могут расширить список потенциально опасных собак
Депутат Останина предложила расширить перечень опасных пород собак
01 апреля 2025, 02:52

Фото: iStock/Peter D

Рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом заявила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, возглавляющая группу.
Сейчас к перечню опасных пород собак относятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

Выгул этих животных разрешен только на огороженных территориях владельца или с поводком и намордником.

«(Призываем) пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи», — отметила Останина.
Она подчеркнула, что обновление списка направлено на минимизацию рисков для населения.

Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы
Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы
13 марта сообщалось, что в Подмосковье за последние 4 года зарегистрировали почти 210 случаев нападения собак на детей. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.

Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.

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#собака
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Мошенники начали предлагать «помощь» пострадавшим от аферистов
В МВД предупредили об обещающих якобы помочь пострадавшим от аферистов мошенниках
01 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники используют две схемы. Первая — поддельные юридические компании, обещающие вернуть деньги через суды или переговоры. Вторая — предложения от лица «посредников», которые якобы могут связаться с первоначальными аферистами и вернуть средства за комиссию.

В МВД подчеркивают, что такие предложения лишь усугубляют потери, а реального возврата денег не происходит.

«В любой из этих схем деньги никто не вернет», — заключили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не доверять подобным сообщениям и обращаться исключительно в официальные органы.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток.

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#мошенники
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МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев
01 апреля 2025, 00:32

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел России предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».
Система единых электронных виз, запущенная в августе 2023 года, за первый год выдала 541 тысячу разрешений, что составило 70% от общего числа выданных виз. В МИД отметили эффективность и востребованность этого инструмента.

Параллельно МВД ужесточает миграционный контроль: еще с февраля действует реестр контролируемых иностранных граждан, включающий 685 тысяч человек. Его цель — ограничить пребывание в стране лиц, нарушающих миграционные правила.

Ранее сообщалось, что Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.

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