SpaceX отправила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)
SpaceX отправила корабль Crew Dragon с туристами на орбиту, где они пролетят над обоими полюсами Земли, сообщила компания SpaceX.
Миссия Fram2 поднимет частных астронавтов на высоту 450 километров, чтобы показать им самые далёкие уголки планеты. Это их первое путешествие в космос.
В команде — мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван, который оплатил полёт, а также норвежский режиссёр Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая немка-космонавт Рабеа Рогге.
Они впервые увидят Землю с орбиты, изучая её с необычной перспективы. Запуск стал новым шагом в развитии космического туризма.
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Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)
В команде — мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван, который оплатил полёт, а также норвежский режиссёр Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая немка-космонавт Рабеа Рогге.
Они впервые увидят Землю с орбиты, изучая её с необычной перспективы. Запуск стал новым шагом в развитии космического туризма.
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Мария Моисеева