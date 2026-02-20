Девятиметрового кита нашли на берегу
В Валенсии на берегу у пристани для яхт обнаружили тушу девятиметрового кита. Об этом сообщает издание Need To Know.
Мертвая самка финвала весом 6,5 тонны оказалась на мелководье, и ее пришлось перемещать на пристань с помощью подъемного крана. Ветеринары осмотрели животное и не выявили на теле травм, характерных для смертельных столкновения с судами.
Специалисты взяли образцы тканей и направили их в Университет Святого Павла и Университет Комплутенсе в Мадриде для выяснения причины смерти. Тушу вывезли на грузовике на мусоросжигательную станцию — там кита кремируют.
Финвал — второе по величине животное на планете после синего кита, достигающее 27 метров в длину. Эти киты обитают во всех океанах и стараются держаться подальше от берегов. В настоящее время вид находятся под угрозой исчезновения.
