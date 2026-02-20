Девятиметрового кита нашли на берегу

20 февраля 2026, 19:34

Тушу девятиметровой самки финвала весом 6,5 тонны вынесло на берег в Испании

Фото: iStock/USO

В Валенсии на берегу у пристани для яхт обнаружили тушу девятиметрового кита. Об этом сообщает издание Need To Know.