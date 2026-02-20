Российское антикафе уличили в использовании сверхурочного труда мини-пигов
В Ярославле Россельхознадзор выявил нарушения содержания мини-пигов в антикафе
В Ярославле владелец антикафе с мини-пигами получил предостережение от регионального управления Россельхознадзора из-за нарушений в содержании животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки стало обращение местной жительницы, которая попросила оценить законность деятельности заведения. Специалисты установили, что у всех четырёх декоративных свинок есть ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы.
«Также животным провели чипирование и постановку на индивидуальный учёт», — добавили в Россельхознадзоре.Вместе с тем инспекторы выявили ряд нарушений. Мини-пиги проводили с посетителями больше трёх часов в день и находились в контактной зоне свыше четырёх дней подряд, что превышает допустимые нормы.
В помещении антикафе не оборудовали укрытия и специальную зону отдыха для животных. Кроме того, владелец не предоставил ветеринарные сопроводительные сертификаты на каждую свинку.