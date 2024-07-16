Дезертировавший офицер ВСУ не сможет внести залог для освобождения

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Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог. Об этом сообщает его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.
Уточняется, что апелляционный суд Кропивницкого готов отпустить осужденного под залог в сумму 9 миллионов гривень (более 19 миллионов рублей). При этом Червинский не имел бы права покидать город и общаться со свидетелями и пострадавшей стороной.
Адвокат офицера сообщил, что его подзащитный пока не располагает столь большой суммой.
Ранее американские СМИ связывали Червинского с атаками на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
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Адвокат офицера сообщил, что его подзащитный пока не располагает столь большой суммой.
Ранее американские СМИ связывали Червинского с атаками на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
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Олег Дикий