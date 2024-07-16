Дезертировавший офицер ВСУ не сможет внести залог для освобождения

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог. Об этом сообщает его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.