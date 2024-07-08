Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии

Фото: IStock/Thomasaf
В болгарском городе Пловдив задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Об этом 8 июля сообщает местное издание «24 часа».
«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», — заявил депутат.
Он добавил, что цели и причины задержания неизвестны. Кроме того, проводились обыски в его офисе, но ничего противозаконного найдено не было.
Девленский окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета. В 2003 году, он основал общественное движение «Русофилы», пропагандирующее сближение с Россией в культурном и идеологическом смысле.
Читайте также
В Твери задержан студент, планировавший массовый расстрел в своём колледже
РБК: основатель «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в Тверской области
Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима
Олег Дикий