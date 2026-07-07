Минимум пять человек погибли от оползня в Китае
От оползня на северо-западе Китая погибли не менее пяти человек, еще 12 находятся под завалами. Об этом сообщило Центральное телевидение страны (CCTV).
Трагедия произошла утром 7 июля в городе Луннань в провинции Ганьсу. Ранее поступала информация, что под сместившейся горной породой оказались 16 местных жителей.
В настоящий момент на месте работают спасатели, медики и правоохранители. Власти организовали эвакуацию людей из зоны бедствия и обеспечили их размещение.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй от мощного торнадо погибли восемь человек, еще сотни пострадали. В городе Хуанган стихия повредила отели, больницы, колледжи и другие здания.
Параллельно в уезде Лунхуэй прошли дожди. Резкий подъем уровня воды в реке в поселке Сименцянь привел к обрушению моста. Двое пешеходов упали в воду и пропали без вести.
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