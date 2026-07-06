Двухлетний ребенок выпал из окна в Воронежской области и погиб
В Воронежской области трагедия унесла жизнь двухлетнего мальчика: ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел 6 июля, сообщили в СК.
По указанному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). От полученных при падении травм ребенок скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи провели осмотр места трагедии. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле в региональном управлении СК.
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