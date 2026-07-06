Двухлетний ребенок выпал из окна в Воронежской области и погиб

06 июля 2026, 20:50

Фото: istockphoto/Motortion

В Воронежской области трагедия унесла жизнь двухлетнего мальчика: ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел 6 июля, сообщили в СК.