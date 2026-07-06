На тверском предприятии погиб рабочий — прокуратура
В Твери на производстве погиб рабочий после получения тяжелых травм. Инцидент произошел 1 июля в Заволжском районе города, сообщили в прокуратуре.
Сотрудник предприятия занимался перемещением коробок с продукцией в зону погрузки на ленточном конвейере, когда в ходе работы получил повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице.
Областное надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Согласно мероприятиям, дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения норм трудового законодательства и правил охраны труда.
Ранее минимум 30 человек пострадали при утечке химикатов на предприятии в Нюрнберге. Подробности в нашем материале.
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