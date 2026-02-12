«Диагноз по фото» в декретном чате обернулся для россиянки просьбой интимных фото
Жительница Самары рассказала в соцсетях о подозрительном враче в чате для молодых мам, который требовал интимные фото. Слова девушки приводят местные Telegram-каналы.
После родов женщина по имени Лера задала в группе вопрос о грудном вскармливании. В личные сообщения ей написал пользователь, который назвался маммологом и постоянным консультантом чата.
Мужчина уточнил симптомы и попросил прислать фотографию груди. Лера сделала несколько снимков, в том числе с помощью мужа, и отправила их. Затем собеседник запросил фото входа во влагалище, объяснив это необходимостью проверить состояние слизистой. Это требование показалось женщине подозрительным.
Позже выяснилось, что другая участница чата считала этого пользователя настоящим врачом. Она регулярно отправляла ему фотографии и утверждала, что он помогает ей. Передумала россиянка только после того, как узнала, как именно действовал псевдодоктор.
