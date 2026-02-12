«Диагноз по фото» в декретном чате обернулся для россиянки просьбой интимных фото

12 февраля 2026, 10:29

Псевдомаммолог в чате мам запросил у жительницы Самары снимки интимных зон

Фото: Istock/Panupong Piewkleng

Жительница Самары рассказала в соцсетях о подозрительном враче в чате для молодых мам, который требовал интимные фото. Слова девушки приводят местные Telegram-каналы.