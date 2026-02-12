Теракт в отделе полиции планировали в российском регионе
В Удмуртии предотвратили вооруженное нападение на отдел полиции в городе Можга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Сотрудники спецслужбы задержали 57-летнего россиянина, ранее судимого за преступления террористического и экстремистского характера. По версии следствия, мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывчатки, планируя напасть на межмуниципальный отдел МВД РФ «Можгинский».
В ходе обыска в гараже злоумышленника обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а также другие средства поражения, подготовленные для совершения теракта.
Уголовное дело возбудили дело по первым частям статей 30 и 205 (приготовление к совершению террористического акта) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.
