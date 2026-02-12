Теракт в отделе полиции планировали в российском регионе

12 февраля 2026, 10:15

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции в Удмуртии

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Удмуртии предотвратили вооруженное нападение на отдел полиции в городе Можга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.