Скандально известная Диана Шурыгина собирается стать мамой и выйти замуж во второй раз

Диана Шурыгина (Фото: соцсети)
Блогер Диана Шурыгина планирует стать мамой и выйти замуж во второй раз. Ее избранником стал 30-летний бизнесмен Святослав Гусев, заявивший о желании завести ребенка под определенным знаком зодиака.
Диана стала известна после участия в программе «Пусть говорят». Тогда она в 17-летнем возрасте заявляла об ее изнасиловании на вечеринке. Подозреваемый Сергей Семенов утверждал, что секс между ними был по согласию, при чем по инициативе самой Шурыгиной. Несмотря на это, молодого человека все-таки отправили в колонию, из которой он вышел в 2018 году.
Сейчас Диане 25 и она не перестает привлекать к себе внимание общественности. На данный момент ее избранником является бизнесмен Святослав Гусев. Их свадьба запланирована на 13 марта в барвихинском загсе. Празднование будет проходить в два этапа. Сначала бракосочетание отметят в узком семейном кругу, после чего летом состоится мероприятие с блогерами и журналистами.
Святослав и Диана (Фото: соцсети)
Как пишут Starhit, пара уже задумывается о потомстве. Как отмечал сам Святослав, он с Дианой хочет ребенка под знаком Близнецы, в связи с чем будет выбран соответствующий месяц. К тому же избранник Дианы подтвердил, что они уже начали воплощать свои планы в жизнь.
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Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж: кто её избранник
Сейчас Диане 25 и она не перестает привлекать к себе внимание общественности. На данный момент ее избранником является бизнесмен Святослав Гусев. Их свадьба запланирована на 13 марта в барвихинском загсе. Празднование будет проходить в два этапа. Сначала бракосочетание отметят в узком семейном кругу, после чего летом состоится мероприятие с блогерами и журналистами.
Святослав и Диана (Фото: соцсети)
Как пишут Starhit, пара уже задумывается о потомстве. Как отмечал сам Святослав, он с Дианой хочет ребенка под знаком Близнецы, в связи с чем будет выбран соответствующий месяц. К тому же избранник Дианы подтвердил, что они уже начали воплощать свои планы в жизнь.
«Еще полгода назад задумались о детях и уже, так сказать, начали процесс. А там уж как даст Всевышний. Хотим, чтобы по знаку зодиака ребенок был Близнецы, поэтому месяц выбирать будем соответствующий», — поделился Святослав.
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Иван Мусатов