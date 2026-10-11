Диджей на BMW насмерть сбил пешехода и протащил его почти полкилометра по дороге
Диджей Dani Brasil насмерть сбил пешехода и протащил его почти полкилометра в Бразилии. Об этом 11 октября сообщает CNN Brasil.
Трагедия произошла вечером 9 октября в районе Санто-Амаро в городе Сан-Паулу. Виновник аварии, Даниэл Сантана де Жезус, разъезжал на автомобиле BMW по встречной полосе. Когда полицейские потребовали остановиться, тот не подчинился и попытался скрыться.
Во время погони лихач наехал на 57-летнего Карлоса Алберто Минотти, находившегося на проезжей части. Пострадавшего протащило около 400 метров до входа в местный клуб. Вскоре его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.
После остановки машины диджей решил спрятаться и спрыгнул в бассейн рядом с местом происшествия, однако его задержали. Алкотестер показал положительный результат. Против мужчины возбудили дело и поместили его под стражу.
Адвокаты артиста заявили, что в тот вечер он сильно переживал из-за смерти своей собаки, из-за чего напился и смешал алкоголь с медикаментами.
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