Диджей на BMW насмерть сбил пешехода и протащил его почти полкилометра по дороге

11 октября 2026, 13:03

В Сан-Паулу диджей на BMW насмерть сбил мужчину, протащив его 400 метров

Фото: iStock/Motortion

Диджей Dani Brasil насмерть сбил пешехода и протащил его почти полкилометра в Бразилии. Об этом 11 октября сообщает CNN Brasil.