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Россиянка сгорела заживо ночью в собственном доме

В Бурятии при ночном пожаре погибла жительница поселка Новый-Уоян
Фото: iStock/Distortion Media

Жительница Бурятии погибла при ночном пожаре. Об этом сообщила пресс-служба агентства ГО и ЧС по республике во «ВКонтакте».



Трагедия произошла в ночь на 11 октября в поселке Новый-Уоян Северобайкальского района. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании деревянного дома на две квартиры.

Прибывший на место начальник караула обнаружил на полу в спальне тело 46-летней женщины без признаков жизни. Огонь полностью охватил строение и уничтожил его.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место расчеты смогли ликвидировать возгорание и вывели из здания 16 жильцов.

Лидия Пономарева

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