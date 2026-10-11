Россиянка сгорела заживо ночью в собственном доме
Жительница Бурятии погибла при ночном пожаре. Об этом сообщила пресс-служба агентства ГО и ЧС по республике во «ВКонтакте».
Трагедия произошла в ночь на 11 октября в поселке Новый-Уоян Северобайкальского района. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании деревянного дома на две квартиры.
Прибывший на место начальник караула обнаружил на полу в спальне тело 46-летней женщины без признаков жизни. Огонь полностью охватил строение и уничтожил его.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место расчеты смогли ликвидировать возгорание и вывели из здания 16 жильцов.
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