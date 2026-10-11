На Урале этническая ОПГ напала на кондуктора и совершила крупную кражу

11 октября 2026, 12:30

В Екатеринбурге этническая ОПГ из Перми напала на кондуктора

Фото: медиасток.рф

В Екатеринбурге предъявили обвинения участникам этнической организованной преступной группы, напавшим на кондуктора трамвая. Об этом сообщает пресс-служба СУСК Свердловской области.





Как уточнили в ведомстве, обвиняемые являются жителями Перми, информация об их задержании появилась в пятницу. По версии следствия, фигуранты прибыли в Екатеринбург с целью совершения преступлений, в частности краж в общественном транспорте. В состав преступной группы входили шесть мужчин и пять женщин, при этом роль каждого участника четко распределили.





«Одиннадцати членам этнической организованной преступной группы в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору) и пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем)», — говорится в сообщении.