На Урале этническая ОПГ напала на кондуктора и совершила крупную кражу
В Екатеринбурге этническая ОПГ из Перми напала на кондуктора
В Екатеринбурге предъявили обвинения участникам этнической организованной преступной группы, напавшим на кондуктора трамвая. Об этом сообщает пресс-служба СУСК Свердловской области.
Как уточнили в ведомстве, обвиняемые являются жителями Перми, информация об их задержании появилась в пятницу. По версии следствия, фигуранты прибыли в Екатеринбург с целью совершения преступлений, в частности краж в общественном транспорте. В состав преступной группы входили шесть мужчин и пять женщин, при этом роль каждого участника четко распределили.
«Одиннадцати членам этнической организованной преступной группы в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору) и пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем)», — говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что только во вторник фигуранты совершили кражи мобильных телефонов в общественном транспорте Екатеринбурга на общую сумму свыше 230 тысяч рублей. В тот же день они совершили два хулиганских действия, применив физическое насилие к пассажиру и кондуктору.
В настоящее время 11 активных участников ОПГ задержаны в процессуальном порядке, следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступлений, иные возможные эпизоды и соучастники обвиняемых, ведется сбор и закрепление доказательной базы.