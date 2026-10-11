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В российском регионе нашли труп пенсионера в лесу

На Сахалине в лесу нашли труп 65-летнего пенсионера
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В лесном массиве в Сахалинской области нашли тело 65-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.



По указанному факту организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не выявили. Информация поступила 10 октября.

Для установления точной причины гибели мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее 86-летний пенсионер несколько дней лежал посреди поля. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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