В российском регионе нашли труп пенсионера в лесу
На Сахалине в лесу нашли труп 65-летнего пенсионера
В лесном массиве в Сахалинской области нашли тело 65-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
По указанному факту организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не выявили. Информация поступила 10 октября.
Для установления точной причины гибели мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее 86-летний пенсионер несколько дней лежал посреди поля. Подробности — в нашем материале.
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