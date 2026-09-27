Диджей-сет на Бали обернулся для двух россиян уголовным делом

27 сентября 2026, 15:50

Двух диджеев из РФ задержали на Бали за выступление в клубе без права на работу

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Двух российских диджеев задержали на Бали за выступление в ночном клубе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, им грозит до пяти лет тюрьмы.