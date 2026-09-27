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Диджей-сет на Бали обернулся для двух россиян уголовным делом

Двух диджеев из РФ задержали на Бали за выступление в клубе без права на работу
Фото: Istock/Semen Salivanchuk

Двух российских диджеев задержали на Бали за выступление в ночном клубе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, им грозит до пяти лет тюрьмы.



Иммиграционная служба задержала двух граждан РФ в Семиньяке во время их диджей-сета в ночном клубе Mirror Lounge & Club. У обоих есть визы по прибытии и разрешения на ограниченное пребывание для инвесторов. Однако работать по таким документам на острове нельзя.

Вместе с ними задержали двух их коллег из Египта и Нигерии. У этих людей такие же проблемы с документами. Теперь всем им грозит как минимум депортация с последующим запретом на въезд. Как максимум — лишение свободы до пяти лет и штраф до 200 млн рупий (около 930 тыс. рублей).

Ольга Щелокова

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