Туристка из Оренбурга пропала в Гагре после знакомства с местным жителем
Российская туристка по имени Амина исчезла во время отдыха в Гагре. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Девушка приехала в Абхазию вместе с подругой. Они собирались вернуться домой 24 сентября, но 26-летняя жительница Оренбурга решила продлить аренду жилья и остаться на отдыхе ещё на несколько дней.
Мать пропавшей рассказала, что последний раз общалась с дочерью 23 сентября. В тот день Амина записывала видеосообщения и говорила, что у неё всё в порядке. После этого разговора связь с россиянкой пропала, сейчас её телефон отключен.
По предварительным сведениям, перед исчезновением туристка познакомилась с местным жителем. Молодой человек говорит, что в день пропажи Амина села в неизвестный автомобиль и уехала. Правоохранители ищут девушку.
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