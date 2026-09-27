В Индии поймали россиянина, который дважды уходил от тюрьмы по делу о наркотиках
В Индии нашли россиянина, который семь лет скрывался от местной полиции. Как сообщает Telegram-канал Baza, адвокат дважды спасал его от тюрьмы.
33-летний Константин из Москвы находится в розыске с 2019 года по делу о наркотиках. При обыске у него нашли 16 килограммов запрещённых веществ. Однако заключения он избежал благодаря адвокату: обвиняемый должен был лишь являться в суд в назначенное время.
Когда мужчина перестал приходить на заседания, судья выдал ордер на его арест без права освобождения под залог. Из страны россиянин не бежал. В 2022 году его снова поймали — на этот раз с тремя килограммами запрещённых веществ.
Благодаря адвокату Константин опять отделался обязательством явиться в суд, но снова перестал туда приходить. В итоге его нашли в городе Удупи в штате Карнатака и доставили обратно в Гоа. Там россиянина уже не «отмазали» и отправили под судебный арест до 9 октября.
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