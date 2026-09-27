Сильные дожди в индийском штате Уттар-Прадеш убили 56 человек, ещё 46 пострадали
Сильные дожди в индийском штате Уттар-Прадеш привели к гибели 56 человек. Об этом сообщает газета The Times of India.
По информации издания, семь человек погибли в городе Ситапур. В населённых пунктах Лакхимпур-Кхери, Бахрайч и Балрампур жертвами стихии стали по пять граждан. В Айодхье и Горакхпуре погибли по четверо. Ещё 46 человек получили травмы.
Непогода разрушила в штате более одной тысячи домов. Отмечается, что сильные дожди стали причиной гибели скота и порчи урожая. Синоптики зафиксировали в большинстве районов Уттар-Прадеша 775% от нормы осадков. Местные власти продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим.
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