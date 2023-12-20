Диетолог Бородина назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

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Диетолог Ирина Бородина заявила, что самым вредным блюдом новогоднего стола может стать газировка с различными коктейлями с высоким содержанием сахара.
По её словам, от таких напитков лучше отказаться, заменив их компотом или морсом. Как пишет utro.ru со ссылкой на ТАСС, специалист также рекомендовала отказаться от богатых калориями десертов, а жирные салаты заменить на овощные нарезки.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила об опасности лишнего веса и ожирения для здоровья.
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Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила об опасности лишнего веса и ожирения для здоровья.
«У человека на фоне ожирения нередко возникают хронические заболевания. Например, гипертония, гиперхолестеринемия, болезни сердца, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические проблемы, подагра и артрит», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
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Мелисса Тимофеева