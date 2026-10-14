Дикая крыса напала на мужчину в Подмосковье
В подмосковном Красногорске 27-летний местный житель пострадал от укуса дикой крысы. Об этом сообщили в городской клинической больнице, пишет «МК».
Инцидент произошёл возле дома пострадавшего. Молодой человек заметил животное и решил не игнорировать его, а прогнать. Он предпринял несколько выпадов, пытаясь напугать грызуна, однако крыса повела себя агрессивно и напала на него, вцепившись мужчине в правую руку.
С полученными травмами пострадавший обратился в медицинское учреждение. Врачи назначили ему курс вакцинации от бешенства и выписали на амбулаторное лечение. Медики напоминают: при укусе дикого животного необходимо незамедлительно промыть рану водой с мылом, обработать её края перекисью водорода или йодом и срочно обратиться к врачу.
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