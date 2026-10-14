Дикая крыса напала на мужчину в Подмосковье

14 октября 2026, 17:49

Дикая крыса напала на 27-летнего мужчину в Красногорске

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В подмосковном Красногорске 27-летний местный житель пострадал от укуса дикой крысы. Об этом сообщили в городской клинической больнице, пишет «МК».