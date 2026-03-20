Пациентку в реанимации покусала крыса

20 марта 2026, 17:54

Пациентку в реанимации индийской больницы сильно покусала крыса

В индийском городе Бхаянгдар, расположенном в штате Махараштра, пожилая пациентка умерла спустя несколько часов после того, как в реанимации её укусила крыса. Об этом пишет The Times of India.