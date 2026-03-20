Достижения.рф

Пациентку в реанимации покусала крыса

Фото: istockphoto/kozorog

В индийском городе Бхаянгдар, расположенном в штате Махараштра, пожилая пациентка умерла спустя несколько часов после того, как в реанимации её укусила крыса. Об этом пишет The Times of India.



Женщину, Судхасини Матекар, госпитализировали 12 марта в государственную больницу имени Пандита Бхимсена Джоши. Она находилась в отделении интенсивной терапии на четвёртом этаже, и ее подключили к аппарату ИВЛ. По словам родственников, в ночь на 16 марта на неё напал грызун.

Утром семья обнаружила на руке пациентки глубокие раны, напоминающие следы укуса, и сразу обратилась к медперсоналу. Через некоторое время женщина скончалась. Родные считают, что причиной смерти могла стать сильная кровопотеря.

Главный врач больницы сообщил, что из-за строительных работ рядом с медучреждением число крыс в районе увеличилось. По его словам, санитарную обработку и меры по уничтожению грызунов в больнице проводят каждую неделю. После инцидента врачу и медсестре, дежурившим в ту ночь, объявили выговор и перевели в другую больницу. Для выяснения всех обстоятельств создали внутреннюю комиссию.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0