Крупная крыса отведала багет в Москве — видео
В Москве на проспекте Вернадского посетительница засняла крупную крысу, которая поедала багет на застекленном стеллаже внутри ларька с шаурмой. Видео опубликовал Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
По словам автора ролика, инцидент произошел в точке общепита «Донер кебаб хот-дог» в отсутствие сотрудников. Выпечка, которой лакомился грызун, осталась после предыдущей смены.
Через несколько часов заведение открылось, и на ту же полку выложили свежие продукты. В сообщении канала также утверждается, что ранее несколько человек уже жаловались на отравление после посещения этой шаурмичной.
Ранее программист расплатился жизнью за рыбный рулет.