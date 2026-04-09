Крупная крыса отведала багет в Москве — видео

09 апреля 2026, 16:07

SHOT: Крупная крыса пообедала багетом в московской шаурмичной

В Москве на проспекте Вернадского посетительница засняла крупную крысу, которая поедала багет на застекленном стеллаже внутри ларька с шаурмой. Видео опубликовал Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».





По словам автора ролика, инцидент произошел в точке общепита «Донер кебаб хот-дог» в отсутствие сотрудников. Выпечка, которой лакомился грызун, осталась после предыдущей смены.







Через несколько часов заведение открылось, и на ту же полку выложили свежие продукты. В сообщении канала также утверждается, что ранее несколько человек уже жаловались на отравление после посещения этой шаурмичной.



