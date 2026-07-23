В Якутии мужчина с ножом изрезал пятерых людей

23 июля 2026, 19:30

В Якутии мужчина с ножом напал на пятерых человек, один пострадавший погиб

Фото: Istock/simpson33

В Якутии правоохранители задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на пятерых человек. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону, один из пострадавших погиб.