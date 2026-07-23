В Якутии мужчина с ножом изрезал пятерых людей
В Якутии правоохранители задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на пятерых человек. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону, один из пострадавших погиб.
По версии следствия, в ночь на 23 июля 2026 года в посёлке Нижний Куранах Алданского района подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс удар ножом в шею 26-летнему мужчине.
Кроме того, фигурант ранил ножом ещё четверых человек. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее в Челябинской области вынесли приговор мужчине по делу об убийстве пяти женщин. Следствие установило, что обвиняемый с ножом нападал на прохожих ночью и забирал их личные вещи.
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