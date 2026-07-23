В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ
В Саратове сотрудница пункта выдачи заказов, 17-летняя девушка, отказалась выдавать заказ пожилой клиентке, после чего пенсионерка применила нож. Как уточнили в ГУ МВД России по Саратовской области, инцидент случился 20 июля.
Женщина 77 лет пришла за заказом, но перед получением передумала и вернула его, а сотрудница оформила возврат. Позже покупательница снова пришла и потребовала тот же товар, однако работница объяснила, что выдать его повторно нельзя.
В ответ пенсионерка принялась поучать девушку правилам работы, а когда та попросила её покинуть пункт, попыталась ударить оппонентку по лицу. Затем она взяла канцелярский нож и стала размахивать им перед лицом несовершеннолетней.
После этого женщина ушла. Девушка рассказала о случившемся матери, а та обратилась в полицию. Правоохранители задержали пенсионерку и возбудили против неё уголовное дело. Суд избрал для фигурантки меру пресечения — подписку о невыезде.
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