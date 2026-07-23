В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ

23 июля 2026, 19:50

Фото: Istock/trumzz

В Саратове сотрудница пункта выдачи заказов, 17-летняя девушка, отказалась выдавать заказ пожилой клиентке, после чего пенсионерка применила нож. Как уточнили в ГУ МВД России по Саратовской области, инцидент случился 20 июля.