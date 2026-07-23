Правоохранители проверяют ведьму и кандидата в мэры Киева по факту мошенничества
Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении женщины, которую СМИ называют «главной ведьмой Украины», а также в отношении возможного кандидата на пост мэра Киева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Поводом для этого послужило недавнее скандальное интервью, в котором фигурантка сделала ряд резонансных заявлений. В ходе беседы она сообщила, что в прошлом оказывала интимные услуги одному из действующих министров высокого ранга.
При этом женщина уточнила, что речь идёт о важном чиновнике, но не назвала его имени прямо. Однако позже в сеть попала информация, согласно которой в числе возможных клиентов «главной ведьмы Украины» может значиться и экс-глава Министерства обороны Михаил Фёдоров.
Сейчас проверяющие устанавливают, соответствуют ли действительности слова интервьюируемой и содержат ли её заявления признаки мошенничества. Официальные комментарии от самого Фёдорова или от других упомянутых лиц пока отсутствуют.
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