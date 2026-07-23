Правоохранители проверяют ведьму и кандидата в мэры Киева по факту мошенничества

23 июля 2026, 19:18

Фото: Istock/Akintevs

Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении женщины, которую СМИ называют «главной ведьмой Украины», а также в отношении возможного кандидата на пост мэра Киева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.