Достижения.рф

Правоохранители проверяют ведьму и кандидата в мэры Киева по факту мошенничества

Фото: Istock/Akintevs

Правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении женщины, которую СМИ называют «главной ведьмой Украины», а также в отношении возможного кандидата на пост мэра Киева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Поводом для этого послужило недавнее скандальное интервью, в котором фигурантка сделала ряд резонансных заявлений. В ходе беседы она сообщила, что в прошлом оказывала интимные услуги одному из действующих министров высокого ранга.

При этом женщина уточнила, что речь идёт о важном чиновнике, но не назвала его имени прямо. Однако позже в сеть попала информация, согласно которой в числе возможных клиентов «главной ведьмы Украины» может значиться и экс-глава Министерства обороны Михаил Фёдоров.

Сейчас проверяющие устанавливают, соответствуют ли действительности слова интервьюируемой и содержат ли её заявления признаки мошенничества. Официальные комментарии от самого Фёдорова или от других упомянутых лиц пока отсутствуют.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0