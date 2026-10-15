Водитель BMW не поделил дорогу с курьерами в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух курьеров. Авария случилась на перекрестке Московского и Загородного проспектов в непосредственной близости от станции метро «Технологический институт».
Как сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», автомобиль BMW, двигавшийся со стороны Обводного канала по своей полосе, столкнулся с курьерами. Мужчина на электробайке не получил травм. Второй курьер, управлявший бензиновым мотоциклом, пострадал — у него диагностирован ушиб колена.
В Госавтоинспекции уточнили, что ни у одного из водителей не было видеорегистратора. Для выяснения всех обстоятельств аварии правоохранители планируют проанализировать записи с городских камер.
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