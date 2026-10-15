Подросток погиб в Стамбуле от удара током, наступив в лужу

15 октября 2026, 00:58

Власти сообщили о гибели подростка в Стамбуле из-за сильных ливней

Фото: iStock/Berkut_34

В Стамбуле 14‑летний мальчик погиб от удара током, когда наступил в лужу, образовавшуюся из‑за сильных ливней. Трагедия произошла в парке Чукурбостан в районе Фатих.