Подросток погиб в Стамбуле от удара током, наступив в лужу
В Стамбуле 14‑летний мальчик погиб от удара током, когда наступил в лужу, образовавшуюся из‑за сильных ливней. Трагедия произошла в парке Чукурбостан в районе Фатих.
Несмотря на то что ребёнка успели доставить в больницу и в момент госпитализации он был в сознании, спасти его медикам не удалось. Об этом говорится в официальном пресс‑релизе властей провинции.
Непогода серьёзно осложнила обстановку в городе. Только за среду в Стамбуле зафиксировали почти 1300 случаев подтоплений. Наибольшее количество осадков выпало в районах Бейкоз, Сарыер и Арнавуткей.
Губернатор провинции Давут Гюль обратился к жителям с просьбой не покидать дома без крайней необходимости. В ликвидации последствий стихии задействовано около восьми тысяч сотрудников экстренных служб, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Мощные ливни накрыли мегаполис с ночи на среду и сопровождаются ураганным ветром, скорость которого достигает 80 км/ч. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся не раньше воскресенья.
Читайте также: