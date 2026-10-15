Легковушка влетела в грузовик на Садовом кольце, есть пострадавшие
На Садовом кольце в Москве легковой автомобиль врезался в грузовик КАМАЗ. ДТП случилось в районе Садовой‑Кудринской улицы.
По данным корреспондента РЕН ТВ Евгения Наприенко, в результате столкновения у легковушки оказался разорван капот и оторвана фара. От удара машину сильно смяло, а в салоне сработали подушки безопасности. В аварии пострадали как минимум два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, сообщили в МВД.
Как рассказал родственник одного из участников ДТП, причиной аварии мог стать манёвр грузовика. По его словам, большегруз разворачивался в неположенном месте.
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