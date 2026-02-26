Дикий зверь растерзал охотника в Хабаровском крае
В Советско‑Гаванском районе Хабаровского края завершились поиски 58‑летнего мужчины, пропавшего в лесу несколько дней назад. О результатах сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Рядом с зимовьем спасатели нашли останки человека и многочисленные следы животных. По предварительной версии, мужчина стал жертвой дикого зверя.
История началась 20 февраля, когда стало известно, что охотник исчез в лесном массиве в 10 км от поселка Нельма. Оказать помощь в поисках МЧС попросил районный отдел полиции. Накануне для обследования территории направили вертолет.
Спасатели вместе с сотрудником полиции и охотоведами провели авиаразведку на воздушном судне Ми‑8. Они осмотрели лесной массив, где мог находиться пропавший охотник. После посадки поисковая группа детально обследовала само зимовье и прилегающую местность, где и были найдены останки человекавместе с множественными следами зверя.
