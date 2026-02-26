Дикий зверь растерзал охотника в Хабаровском крае

26 февраля 2026, 05:19

Спасатели обнаружили человеческие останки и следы зверя в Хабаровском крае

Фото: iStock/FelixRenaud

В Советско‑Гаванском районе Хабаровского края завершились поиски 58‑летнего мужчины, пропавшего в лесу несколько дней назад. О результатах сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.