26 февраля 2026, 04:57

МВД: задержанные с катера на Кубе признались в террористических намерениях

Фото: iStock/DragonImages

Группа лиц, пытавшихся проникнуть на территорию Кубы по воде, призналась в террористических намерениях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД островного государства.