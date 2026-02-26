Задержанные с катера на Кубе признались в террористических намерениях
Группа лиц, пытавшихся проникнуть на территорию Кубы по воде, призналась в террористических намерениях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД островного государства.
По данным ведомства, на борту судна находилось десять вооруженных человек. Все задержанные — кубинцы, проживающие в США. Также стало известно, что среди участников группы есть один погибший. При досмотре у нарушителей обнаружили винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляжную экипировку.
Напомним, инцидент с незаконным проникновением в кубинские территориальные воды произошел в среду 25 февраля. Преступники передвигались на скоростном катере с регистрационным номером FL7726SH (штат Флорида).
