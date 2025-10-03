Пенсионерка потеряла равновесие и упала под колёса автобуса в ЛНР
В ЛНР пенсионерка упала на дороге и попала под колёса автобуса. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как бабушка переходит дорогу в неположенном месте. Она почти добралась до противоположной стороны, но в последний момент, поднимаясь на бордюр, потеряла равновесие и упала назад. В это время мимо проезжал автобус, который переехал женщину.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Трагедия произошла в населённом пункте Красный Луч.
