Пенсионерка потеряла равновесие и упала под колёса автобуса в ЛНР

Фото: iStock/maxim4e4ek

В ЛНР пенсионерка упала на дороге и попала под колёса автобуса. Об этом сообщает РЕН ТВ.



На опубликованных кадрах видно, как бабушка переходит дорогу в неположенном месте. Она почти добралась до противоположной стороны, но в последний момент, поднимаясь на бордюр, потеряла равновесие и упала назад. В это время мимо проезжал автобус, который переехал женщину.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Трагедия произошла в населённом пункте Красный Луч.

Анастасия Чинкова

