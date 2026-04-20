Россиянин заменил веники в бане на наркотики
В Ижевске 36-летний местный житель предстанет перед судом по делу о производстве мефедрона в собственной бане. Об этом сообщает МВД Медиа.
По версии следствия, мужчина нашел в интернете рецепт наркотика и устроил в парной подпольную лабораторию. Полицейские обнаружили там прекурсоры из алкомаркета и готовое вещество. Следствие считает, что фигурант сбывал товар через «закладки». Сотрудники изъяли более двух килограммов наркотика, теперь ему грозит до 20 лет колонии.
Мефедрон (4-метилметкатинон, 4-MMC) — это синтетическое психоактивное вещество, относящееся к классу замещенных амфетаминов и катинонов. Он оказывает мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему.
