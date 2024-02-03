Дипломаты стран НАТО под видом влюблённой пары пытались попасть в закрытый город в РФ

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Двое дипломатов из стран НАТО, выдавая себя за влюблённую пару, пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в новогоднюю ночь. 31 декабря португалец Мартинес Да Силва и француженка Кассиопе Вьен ехали на такси из Архангельска в Северодвинск. При въезде в город из остановили сотрудники ДПС для проверки документов и разрешения от ФСБ, поскольку открытый въезд в город запрещён. Соответствующего документа от ведомства у людей не было.
Они объяснили, что едут в город для того, чтобы посмотреть северное сияние, а о разрешении якобы не знали.
Изданию стало известно, что гражданка Франции имеет образование в области экономики, политики и общества. Оно специализируется в Центральной и Восточной Европе. Также девушка обучалась в Москве и хорошо владеет русским. Помимо этого, знает ещё пять языков и владеет карате.
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Они объяснили, что едут в город для того, чтобы посмотреть северное сияние, а о разрешении якобы не знали.
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Анастасия Чинкова