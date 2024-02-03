Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье

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В аэропорту Домодедово в Московской области был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый в нападении на пост скорой помощи и убийстве водителя в районе Востряково, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью Ольгу Врадий.
По информации следствия, в пятницу, 2 февраля, между подозреваемым, находившимся в состоянии опьянения, и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, произошел конфликт из-за личных разногласий. В ходе ссоры подозреваемый произвел выстрел из сигнального пистолета в потерпевшего, который, вследствие полученных травм, скончался.
Мужчина был задержан оперативными сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлен в следственные органы. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на пост скорой помощи в подмосковном Востряково: он открыл стрельбу и скрылся. В результате пострадал водитель, который позднее скончался.
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По информации следствия, в пятницу, 2 февраля, между подозреваемым, находившимся в состоянии опьянения, и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, произошел конфликт из-за личных разногласий. В ходе ссоры подозреваемый произвел выстрел из сигнального пистолета в потерпевшего, который, вследствие полученных травм, скончался.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на пост скорой помощи в подмосковном Востряково: он открыл стрельбу и скрылся. В результате пострадал водитель, который позднее скончался.
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Артем Кузьмин