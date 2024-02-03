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Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье

В Домодедово задержан 56-летний подозреваемый в нападении на пост скорой помощи
03 февраля 2024, 03:58
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В аэропорту Домодедово в Московской области был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый в нападении на пост скорой помощи и убийстве водителя в районе Востряково, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью Ольгу Врадий.

По информации следствия, в пятницу, 2 февраля, между подозреваемым, находившимся в состоянии опьянения, и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, произошел конфликт из-за личных разногласий. В ходе ссоры подозреваемый произвел выстрел из сигнального пистолета в потерпевшего, который, вследствие полученных травм, скончался.


Мужчина был задержан оперативными сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлен в следственные органы. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на пост скорой помощи в подмосковном Востряково: он открыл стрельбу и скрылся. В результате пострадал водитель, который позднее скончался.

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Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
02 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Головинский суд Москвы арестовал создателя паблика в социальной сети «ВКонтакте» «Дореволюционный советчик», об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года», — цитирует суд агентство.

Также известно, что Вячеславу Малахову, который является автором сообщества «Дореволюционного советчик» вменяется уголовная статья о публичной дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Малахову грозит до пяти лет заключения.

Ранее глава Следственного комитета РФ поручил возбудить дело о дискредитации российской армии в отношении педиатра из столичной поликлиник, которая высмеяла гибель отца ребёнка, который служил на спецоперации.

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#суд
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Мальчик получил травмы в игровой комнате ТЦ в Мытищах
02 февраля 2024, 21:00

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Ребёнок получил травмы в игровой комнате в торговом центре в Мытищах, скатившись с горки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
По предварительным данным, трёхлетний мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырёхметровой горки. из-за того, что сетка на ней не была закреплена, ребёнок упал и получил повреждения.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

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#московская область
#подмосковье
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Учительницу из Ленобласти, совратившую ученика, отправили под домашний арест
02 февраля 2024, 20:39

Фото: iStock/filrom

В Ленинградской области учительницу начальных классов, обвиняемую в совращении ученика, отправили под домашний арест, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее стало известно, что 25-летняя учительница оставляла 11-летнего четвероклассника после уроков, гладила его по интимным местам через одежду, целовала его в губы и давала потрогать грудь. Всё это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В полицию обратилась мать пострадавшего мальчика, когда нашла в телефоне сына переписку с педагогом, в которой они обменивались эротическими фотографиями.

«Суд отправил под домашний арест учительницу из Ленобласти, которая совратила четвероклассника», — рассказал источник издания.

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Мать, которая четыре года прожила с мумией мужа, отправили к психиатру

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#ленинградская область
#педофилия
#арест
#учитель
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Адвоката Навального* Федулова объявили в розыск
02 февраля 2024, 19:10

Фото: iStock/Yingko

Адвоката, защищавшего интересы оппозиционного политика Алексея Навального* Александра Федулова объявили в розыск, соответствующая информация опубликована в базе МВД.
Как отмечено на сайте Министерства внутренних дел, Федулова разыскивают по уголовной статье.

Напомним, в октябре 2023 года были арестованы три адвоката Алексея Навального*. Всех их обвинили по статье об участии в деятельности экстремистского сообщества. Именно тогда Александр Федулов покинул территорию РФ.

Сегодня в базу розыска МВД внесли ещё одного адвоката Навального* — Ольгу Михайлову. 16 она сообщала в социальной сети, что вместе с дочерью проживает за границей.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#мвд
#розыск
#адвокат
#экстремизм
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Сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании
Сына организатора перевозок в Москве и Подмосковье обвинили в изнасиловании
02 февраля 2024, 18:34

Фото: iStock/iweta0077

Студентка «Синергии» обвинила сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья в изнасиловании. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, студентка первого курса написала заявление на 21-летнего сына миллионера с азербайджанскими корнями, занимающегося маршрутками, перевозками и торговлей в Москве и Подмосковье, за изнасилование. По ее словам, они с подругой сели в его внедорожник. Когда вторая девушка ушла домой, молодой человек обездвижил свою жертву, придушил и изнасиловал прямо в машине. После этого, он довез ее до метро.

Девушка осмелилась рассказать родителям о случившемся только спустя неделю. Тогда же она написала заявление в полицию. Однако семья девушки опасается, что дело могут не открыть из-за статуса отца предполагаемого насильника.

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#подмосковье
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#заявление
#изнасилование
#девушка
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Мать, которая четыре года прожила с мумией мужа, отправили к психиатру
02 февраля 2024, 17:44

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мать четверых детей, которая несколько лет жила с мумией мужа, отправили на обследование к психиатру, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, детали шокирующей истории из Гатчинского района Ленинградской области пока что остаются доподлинно неизвестными. Удалось установить, что отец семейства скончался ещё в 2020 году, однако, хоронить супруга и сообщать об этом в соответствующие инстанции женщина не стала. Она и четверо её детей продолжили жить в одном доме с трупом отца. Также известно, что россиянка даже спала в одной кровати с мумией мужа.

«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», — рассказал собеседник агентства.

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#ленинградская область
#психиатр
#супруги
#смерть
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ФСБ задержала военного, пытавшегося продать БПЛА Минобороны в интернете
02 февраля 2024, 17:34

Фото: iStock/Sergafa

Силовики задержали российского военнослужащего, который пытался продать государственный беспилотник в интернет-магазине, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на глаза сотрудников Федеральной службы безопасности попалось объявление на маркетплейсе. Неизвестный выставил на продажу беспилотный летательный аппарат DJI Mavic2 Enterprice Advanced. За устройство продавец запросил 400 тысяч рублей.

Какого же было удивление силовиков, когда, сравнив серийные номер выставленного на продажу дрона они осознали, что этот БПЛА принадлежит Минобороны.

Продавца задержали. Им оказался российский военнослужащий, ответственный за хранение беспилотников.

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#бпла
#интернет-магазины
#минобороны рф
#фсб
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МВД: Адвоката Навального* Михайлову объявили в розыск
02 февраля 2024, 17:20

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Адвоката оппозиционного политика Алексей Навального* Ольгу Михайлову объявили в розыск по уголовной статье, соответствующая информация опубликована в базе МВД РФ.
«Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе Министерства внутренних дел.

Напомним, 16 января Михайлова написала в своей социальной сети, что её заочно обвинил по уголовной статье за участие в экстремистском сообществе. При этом, отметила юрист, сейчас она с дочерью проживает за границей.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал трёх адвокатов Алексея Навального*. Их также обвиняют по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#мвд
#розыск
#адвокат
#экстремизм
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СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ
02 февраля 2024, 16:34

Фото: iStock/simpson

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра детской поликлиники в Москве, которая высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО, а также оправдывала действия ВСУ. Об этом сообщает Следственный Комитет России.
Накануне стало известно, что педиатр детской столичной поликлиники № 140 насмехалась над погибшим на спецоперации отцом своего пациента. Известно, что доктор приехала из Украины.

По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ход и результаты предварительного следствия контролирует центральный аппарат СК РФ.

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