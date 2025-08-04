Полицейские обнаружили выпотрошенный и сложенный в форме креста труп
Во Франции полиция обнаружила выпотрошенное тело, брошенное в странной позе. Об этом пишет газета Le Parisien.
Отмечается, что инцидент произошёл на спортивной площадке в небольшой деревне Пон-де-Мец, расположенной в 100 километрах от Парижа. В понедельник, 4 августа, там обнаружили лежащее в положении креста тело с перерезанным горлом и выпотрошенными внутренностями.
Местные правоохранительные органы ведут расследование произошедшей трагедии. Прежде всего, они выясняют личность жертвы. По предварительной версии, речь идёт о преднамеренном убийстве.
Не исключено, что это может быть ритуальное убийство, учитывая положение найденного тела.
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