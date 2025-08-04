Полицейские обнаружили выпотрошенный и сложенный в форме креста труп

04 августа 2025, 15:34

Во Франции полиция нашла выпотрошенный и сложенный крестом труп

Фото: iStock/gorodenkoff

Во Франции полиция обнаружила выпотрошенное тело, брошенное в странной позе. Об этом пишет газета Le Parisien.